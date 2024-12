Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen.

De schorsing komt niet na een klacht, maar na een intern onderzoek door de 'West-Vlaamse kamer der notarissen' in samenwerking met het parket. Het zou te maken hebben met mogelijk financieel gesjoemel, meer bepaald het niet correct omgaan met geld van de derdenrekening van het notariaat. Dat is een rekening waarop klanten geld storten die niet voor de notaris zelf bedoeld is, maar voor derden.

Aan de Krant van West-Vlaanderen zegt Bossuyt dat hij onschuldig is. Aan de basis ligt volgens hem een geschil tussen hem en de andere geschorste notaris, waarmee Bossuyt geassocieerd is. Geen enkele klant zou in dit dossier schade ondervonden hebben. Bij het parket loopt er intussen een gerechtelijk onderzoek.