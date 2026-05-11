Giuliano Parodi komt bij TVH vanuit Yanmar, een fabrikant van industriële machines, waar hij recentelijk Group Chief Strategy Officer en lid van de Board of Directors was. In deze functie hield hij zich bezig met het vormgeven van de strategische richting van de groep en het toezicht op de regionale activiteiten buiten Japan.

Daarvoor was hij CEO en Chairman van Yanmar Compact Equipment, waar hij leiding gaf aan een wereldwijd bedrijf met een omzet van ongeveer 1,5 miljard dollar en activiteiten in Japan, Europa en Noord-Amerika. Eerder in zijn carrière had Giuliano ook leidinggevende functies bij Bobcat Company (Doosan Group) en Fiat Group.

Trots

”Ik ben er erg trots op deel uit te mogen maken van TVH op zo'n spannend moment in de ontwikkeling van het bedrijf", klonk het enthousiast bij Giuliano Parodi. "TVH heeft wereldwijd een unieke positie opgebouwd door sterke klantrelaties, diepgaande productkennis en een ondernemingsgerichte cultuur te combineren. Ik kijk ernaar uit om samen met het team de volgende groeifase te bepalen, met een duidelijke focus op klanten, uitvoering en waardecreatie op lange termijn."