Trein­ver­keer tus­sen Brug­ge en Oos­ten­de weer hersteld

Het treinverkeer tussen Oostende en Brugge, rijdt weer volgens het boekje. Sinds gisteravond is weer treinverkeer mogelijk over beide sporen, na een seinstoring en brand in een seinkeet.

Het verkeer raakte gisterochtend verstoord door een storing aan de seinen in Jabbeke. Die werd veroorzaakt door een kleine brand na een kortsluiting in een elektriciteitskabine, waardoor de kabels en modules van de seinen en de wissels beschadigd raakten. De oorspronkelijke hypothese was een poging tot kabeldiefstal, maar die bleek achteraf niet te kloppen.

Sinds gisterenmiddag konden de treinen alweer over één spoor de verbinding maken tussen de twee West-Vlaamse steden. Alle vertragingen zijn nu weggewerkt, de ochtendspits verloopt weer normaal.

Grote storing op het spoor: treinverkeer tussen Oostende en Brugge deels hersteld
