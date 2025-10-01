De ochtendspits op het spoor neemt dus een moeilijke start in onze provincie: het treinverkeer tussen Oostende en Brugge ligt stil. Vanuit Oostende kunnen pendelaars dus niet met de trein richting binnenland. Er rijden voorlopig vervangbussen tussen Oostende en Brugge.

"Er is een probleem met de seinlichten op die verbinding," zegt Infrabel. "De seinen staan op rood, wellicht door een probleem met de elektrische voeding van de lichten. Onze technische ploegen proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen."

