Aanmelden
Nieuws
Oostende Brugge

Kabel­dief­stal mis­lukt: sein­lich­ten blij­ven op rood, geen trei­nen tus­sen Oos­ten­de en Brugge

Pexels 1317355004 34189029 1

Er rijden geen treinen tussen Brugge en Oostende. Er blijkt een probleem met de seinen, wellicht na een mislukte kabeldiefstal in Jabbeke.

De ochtendspits op het spoor neemt dus een moeilijke start in onze provincie: het treinverkeer tussen Oostende en Brugge ligt stil. Vanuit Oostende kunnen pendelaars dus niet met de trein richting binnenland. Er rijden voorlopig vervangbussen tussen Oostende en Brugge.

"Er is een probleem met de seinlichten op die verbinding," zegt Infrabel. "De seinen staan op rood, wellicht door een probleem met de elektrische voeding van de lichten. Onze technische ploegen proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen."

De problemen zijn wellicht ontstaan nadat dieven kabels probeerden te stelen uit een transformatorkast in Jabbeke. De diefstal mislukte en er ontstond een kortsluing. Het treinverkeer ligt daardoor dus wel stil.

De redactie

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat
Clarebout 01
Nieuws
Update

Staking bij Clarebout Potatoes: werknemers willen deeltje van riant overnamebedrag

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden