De energie komt van drie installaties met zonnepanelen en van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie met elektriciteitsopslag.

"Om zoveel mogelijk elektriciteit ter plaatse te verbruiken, moeten er genoeg verbruikers worden aangesloten," klinkt het. "Grootste verbruiker is nu het laadpark voor elektrische voertuigen. Dat bestaat voorlopig uit 16 AC-laadpalen en één snellader."



Het project op Transfo heet RE/SOURCED, een knipoog naar het circulaire aspect: er is van elk materiaal bijgehouden hoeveel daarvan is gebruikt, om het later opnieuw te kunnen hergebruiken. "Dit is een knap innovatief project, dat focust op hernieuwbare energie en circulariteit," zegt Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele.