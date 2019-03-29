Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Zwevegem is de laatste grote fase in de restauratie van de Transfosite gestart. Nu wordt het oude centrale gebouw aangepakt. Na de werken zal er meer plaats zijn voor evenementen.
De restauratie op de erfgoedsite van de oude elektriciteitscentrale is intussen bijna 20 jaar bezig. Het opknappen van het centrale gebouw kost zo'n 2,5 miljoen euro. Net als de totale restauratie gaat het grotendeels om Vlaams erfgoedgeld. Tegen eind volgend jaar moet deze fase klaar zijn.
Diverse invullingen
Raf Deprez, schepen van Patrimonium Zwevegem: “We hebben veel aandacht voor het historisch erfgoed. Dat blijft bewaard. Er komt onder meer een multifunctionele zaal. Nadien hebben nog een aantal kleine te renoveren projectjes, onder andere de directeurs-, conciërge- en opzichterswoning. Die worden casco gerenoveerd en die gaan we een invulling geven die heel divers kan zijn. De Transfosite is een site waar we kunnen leven, werken, beleven, dus heel veel initiatieven zijn hier welkom. Ik denk aan een restaurant, een B&B, co-workingplaatsen.”