Raf Deprez, schepen van Patrimonium Zwevegem: “We hebben veel aandacht voor het historisch erfgoed. Dat blijft bewaard. Er komt onder meer een multifunctionele zaal. Nadien hebben nog een aantal kleine te renoveren projectjes, onder andere de directeurs-, conciërge- en opzichterswoning. Die worden casco gerenoveerd en die gaan we een invulling geven die heel divers kan zijn. De Transfosite is een site waar we kunnen leven, werken, beleven, dus heel veel initiatieven zijn hier welkom. Ik denk aan een restaurant, een B&B, co-workingplaatsen.”