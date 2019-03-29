14°C
Aanmelden
Nieuws
Zwevegem

Laat­ste gro­te fase in res­tau­ra­tie Trans­fo­si­te gestart

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Zwevegem is de laatste grote fase in de restauratie van de Transfosite gestart. Nu wordt het oude centrale gebouw aangepakt. Na de werken zal er meer plaats zijn voor evenementen.

De restauratie op de erfgoedsite van de oude elektriciteitscentrale is intussen bijna 20 jaar bezig. Het opknappen van het centrale gebouw kost  zo'n 2,5 miljoen euro. Net als de totale restauratie gaat het  grotendeels om Vlaams erfgoedgeld. Tegen eind volgend jaar moet deze fase klaar zijn.

Diverse invullingen

Raf Deprez, schepen van Patrimonium Zwevegem: “We hebben veel aandacht voor het historisch erfgoed. Dat blijft bewaard. Er komt onder meer een multifunctionele zaal. Nadien hebben nog een aantal kleine te renoveren projectjes, onder andere de directeurs-, conciërge- en opzichterswoning. Die worden casco gerenoveerd en die gaan we een invulling geven die heel divers kan zijn. De Transfosite is een site waar we kunnen leven, werken, beleven, dus heel veel initiatieven zijn hier welkom. Ik denk aan een restaurant, een B&B, co-workingplaatsen.”

2019-03-29 00:00:00 - Transfo ketelgebouw Zwevegem officieel geopend
Nieuws

Transfo ketelgebouw Zwevegem officieel geopend
Transfo1
Transfo2
Transfo3
Transfo4
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Transfo

Meest gelezen

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
2025-11-09 - 703_N_provinciaalhofMETSVO_20251109162207.mp4 - xTdRvvZJx_0.jpg
Nieuws

“Ik ben er altijd langs gelopen, maar nooit echt binnen geweest, tot nu”: Hadia is miljoenste bezoeker van Provinciaal Hof in Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Mc Donalds Blankenberge in spe

Licht op groen voor vestiging van McDonalds in Blankenberge
Pleegzorg

Week van de Pleegzorg: in West-Vlaanderen vangen 1.700 gezinnen pleegkinderen op
Papegaai

Speciaal opsporingsbericht: van wie is deze papegaai?
Moskee Wervik - Tabaksbloem

Ook provincie weigert bestemmingswijziging Salons Tabaksbloem
Milieuvignet frankrijk

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
Lapjesboom

Kleurrijke lapjesboom in Blankenberge steunt Kom op tegen Kanker
Aanmelden