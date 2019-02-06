De klimclub Blueberry Hill, ooit gestart in Kortrijk, telt inmiddels zo’n 120 leden die in het weekend trainen. De nieuwe infrastructuur trekt steeds meer jongeren aan en stimuleert klimmers om hun vaardigheden te verbeteren. “Het is echt iets cools om te doen. Iedereen kan klimmen, ongeacht leeftijd of geslacht,” klinkt het bij jonge deelnemers.



