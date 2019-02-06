Op de Transfosite in Zwevegem is een nieuwe klimzaal geopend, uitgerust met faciliteiten op internationaal niveau. De zaal biedt uitdagingen voor zowel beginnende als ervaren klimmers, waaronder een grote competitiemuur voor nationale en internationale wedstrijden en een aparte jeugdzaal.
De klimclub Blueberry Hill, ooit gestart in Kortrijk, telt inmiddels zo’n 120 leden die in het weekend trainen. De nieuwe infrastructuur trekt steeds meer jongeren aan en stimuleert klimmers om hun vaardigheden te verbeteren. “Het is echt iets cools om te doen. Iedereen kan klimmen, ongeacht leeftijd of geslacht,” klinkt het bij jonge deelnemers.
Het vinden van mensen die zich willen engageren blijft een uitdaging
Toch brengt het succes ook uitdagingen met zich mee. Klimzaal Zwevegem zoekt nog trainers en monitoren om de snel groeiende sport te ondersteunen. “Er is veel interesse, maar het vinden van mensen die zich willen engageren, blijft een uitdaging,” zegt uitbater Koen Demuynck.