16°C
Aanmelden
Nieuws
Zwevegem

Nieu­we klim­zaal opent deu­ren in Zwevegem

klimclub zwevegem

Op de Transfosite in Zwevegem is een nieuwe klimzaal geopend, uitgerust met faciliteiten op internationaal niveau. De zaal biedt uitdagingen voor zowel beginnende als ervaren klimmers, waaronder een grote competitiemuur voor nationale en internationale wedstrijden en een aparte jeugdzaal.

De klimclub Blueberry Hill, ooit gestart in Kortrijk, telt inmiddels zo’n 120 leden die in het weekend trainen. De nieuwe infrastructuur trekt steeds meer jongeren aan en stimuleert klimmers om hun vaardigheden te verbeteren. “Het is echt iets cools om te doen. Iedereen kan klimmen, ongeacht leeftijd of geslacht,” klinkt het bij jonge deelnemers.

Het vinden van mensen die zich willen engageren blijft een uitdaging

Koen Demuynck, uitbater

Toch brengt het succes ook uitdagingen met zich mee. Klimzaal Zwevegem zoekt nog trainers en monitoren om de snel groeiende sport te ondersteunen. “Er is veel interesse, maar het vinden van mensen die zich willen engageren, blijft een uitdaging,” zegt uitbater Koen Demuynck.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Transfo

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Transfo

Transfosite produceert voortaan eigen energie
2023-05-03 00:00:00 - Oorzaak ongeval deathride nog altijd niet duidelijk

Oorzaak ongeval deathride nog altijd niet duidelijk

Geld voor volgende restauratiefase Transfo

Vlaams geld voor volgende fase restauratie Transfo
2019-02-06 00:00:00 - Blueberry Hill verhuist naar Transfosite

Blueberry Hill verhuist naar Transfosite
Aanmelden