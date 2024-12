De nieuwe tramsimulatoren bestaan uit vijf schermen die de cockpit vormen en vijf andere schermen die de omgeving simuleren. In totaal kunnen de simulatoren 100 kilometer van het tramnetwerk nabootsen, waarvan 25 kilometer voor de kust. De instructeurs kunnen de handelingen van de chauffeurs volgen en de omstandigheden aanpassen, zoals het weer. Ze kunnen ook onverwachte situaties toevoegen zoals voetgangers of auto’s die plots opduiken.

"We hebben in totaal 25 kilometer van het traject van de kusttram in beeld gebracht. Je hebt de stationsomgeving van Oostende, maar ook een kritisch punt als de bruggen in Zeebrugge, in de haven. Verder kunnen we ook situaties simuleren die specifiek zijn aan de kust, zand op de sporen bijvoorbeeld", legt Jan D’hooge, zonemanager operaties bij De Lijn, uit.