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Middelkerke

Tram botst met voet­gang­ster aan hal­te Wes­ten­de Sint-Lau­reins’ in Middelkerke

Voetgangster komt ten val bij tramincident in Lombardsijde

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In Lombardsijde (Middelkerke) is zaterdagavond een tramincident gebeurd aan de halte Westende Sint-Laureins. Daarbij kwam een voetgangster ten val nadat ze werd aangereden door een vertrekkende tram. Het tramverkeer was kort verstoord.

In Lombardsijde, een deelgemeente van Middelkerke, gebeurde zaterdag rond 18.35 uur een ongeval met een tram ter hoogte van de halte Westende Sint-Laureins. Toen de tram de halte verliet, botste het tegen een voetgangster. Volgens Frederik Wittock, woordvoerder van De Lijn, stelt de veertiger het goed.

"De vrouw hield geen verwondingen over aan het incident, aangezien de tram een heel trage snelheid had. Er was wel gedurende ongeveer vijftien minuten enkel tramverkeer mogelijk op één spoor, maar de chauffeur kon zijn rit al snel hervatten. Kort voor 19 uur was de situatie volledig genormaliseerd en werd alles opnieuw vrijgegeven."

De redactie

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