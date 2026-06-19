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De Paardenmarkt van zaterdag 27 juni in Torhout gaat niet door. Het lokaal bestuur heeft beslist het evenement af te gelasten vanwege de voorspelde hoge temperaturen en de alarmfase die momenteel van kracht is door de hittegolf.
De beslissing kwam er na overleg en een analyse van verschillende weerscenario's. Daarbij werd gekeken welke maatregelen mogelijk waren om de impact van de hitte te beperken. Uiteindelijk oordeelde het stadsbestuur dat het risico voor zowel de dieren als de medewerkers te groot is. Ook verschillende deelnemers hadden eerder al aangegeven niet aanwezig te zullen zijn met hun dieren.
"We willen met deze beslissing ook de toekomst van de Paardenmarkt bestendigen. Door nu verstandig en zorgzaam te handelen, zorgen we ervoor dat dit waardevolle Torhoutse evenement ook in de komende jaren kan blijven bestaan en groeien", zegt schepen van Landbouw Hans Blomme.
"Door nu verstandig en zorgzaam te handelen, zorgen we ervoor dat de Paardenmarkt ook de komende jaren kan blijven bestaan."
Ook waarnemend burgemeester Lieselotte Denolf noemt de afgelasting noodzakelijk. "De Paardenmarkt is een mooie traditie voor Torhout die we niet verloren willen laten gaan. Helaas zijn de voorspellingen voor zaterdag zo dat afgelasten de enige juiste oplossing is."
Het Nationaal Crisiscentrum heeft momenteel de alarmfase afgekondigd wegens de aanhoudende hitte.