De beslissing kwam er na overleg en een analyse van verschillende weerscenario's. Daarbij werd gekeken welke maatregelen mogelijk waren om de impact van de hitte te beperken. Uiteindelijk oordeelde het stadsbestuur dat het risico voor zowel de dieren als de medewerkers te groot is. Ook verschillende deelnemers hadden eerder al aangegeven niet aanwezig te zullen zijn met hun dieren.

"We willen met deze beslissing ook de toekomst van de Paardenmarkt bestendigen. Door nu verstandig en zorgzaam te handelen, zorgen we ervoor dat dit waardevolle Torhoutse evenement ook in de komende jaren kan blijven bestaan en groeien", zegt schepen van Landbouw Hans Blomme.