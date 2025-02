Volgens een voormalige werknemer was er in Kortrijk een illegale kippenslachterij, en had één van de beklaagden ook een vleesverwerkend bedrijf in een loods in Zulte, midden in een woonwijk. De uitbater en zijn broer lieten er op grote schaal mensen zonder papieren werken.

De slachtoffers kregen amper zeven of acht euro per uur, maar moesten wel constant paraat staan en ze kregen amper pauze. Er was in de loods ook geen toilet, of een aparte ruimte om te eten. Ook bij een pluimveebedrijf in Ingelmunster waren er 's nachts gelijkaardige praktijken. Minstens elf slachtoffers regen er even weinig betaald, en draaiden shiften tot elf uur.