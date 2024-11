Zo is er een overeenkomst om tijdens de shoppingdagen en De Warmste Week de bussen van De Lijn gratis te maken in Brugge. Aan wie toch met de auto de stad wil bezoeken, vraagt de stad om op één van de vele randparkings te parkeren. Vorig jaar bezochten 70.000 mensen per dag de stad en daar is veel uit geleerd.

"Vorig jaar hebben we heel veel bijkomende parkings ingehuurd en gevraagd aan De Lijn om een verbinding te creëren met deze extra parkings", zegt burgemeester Dirk De fauw.



"Dat bleek helemaal niet nodig te zijn, de mensen zijn zo verstandig zou ik zeggen, zij die rond Brugge wonen zijn met de bus naar Brugge gekomen of met de fiets naar Brugge gekomen. Zij die iets verder wonen, zijn met de trein naar Brugge gekomen."