6°C
Aanmelden
Nieuws
Tielt

Tom Ter­nest nieu­we artis­tiek coör­di­na­tor van The­a­ter Malpertuis

Tom Ternest c Carlo Verfaillie

© Carlo Verfaillie

Theater Malpertuis heeft een nieuwe artistiek coördinator. Acteur en maker Tom Ternest volgt Piet Arfeuille op en zal samen met het team het artistieke beleid van het theater uittekenen. Arfeuille blijft tot midden 2027 als huismaker aan Malpertuis verbonden.

“Het is een grote eer om mijn artistieke ambacht en maatschappelijk engagement verder te mogen ontwikkelen in dit huis met haar gepassioneerd team"

Tom Ternest, nieuw artistiek coördinator Theater Malpertuis

Tom Ternest is benoemd tot nieuwe artistiek coördinator van Theater Malpertuis. Hij neemt de fakkel over van Piet Arfeuille, die jarenlang het artistieke gezicht van het Tieltse theater was. Arfeuille blijft wel nog actief binnen het huis als huismaker.

Ternest studeerde in 2003 af aan het Conservatorium van Antwerpen, toen het Herman Teirlinck Instituut. Hij bouwde sindsdien een brede carrière uit in theater, film en televisie, bij gezelschappen in Vlaanderen en Nederland. Daarnaast is hij een van de trekkende krachten achter theatermakery Het Eenzame Westen, bekend van voorstellingen als Zwins, Sukr en Grysde.

Recent stond Ternest nog mee aan de wieg van De Intrede, een
grootschalig participatief locatieproject in samenwerking met De Spil in Roeselare en Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie, met meer dan honderd deelnemers.

De Intrede
Nieuws

Massaspektakel ‘De Intrede’ blaast oude fabriekshal in Roeselare nieuw leven in

Bouwen aan toekomst

Ternest kijkt uit naar zijn nieuwe rol bij Malpertuis. “Het is een grote eer om mijn artistieke ambacht en maatschappelijk engagement verder te mogen ontwikkelen in dit huis met haar gepassioneerd team,” zegt hij. “Ik droom ervan een platform uit te bouwen waar makers, spelers, medewerkers en publiek via gedeelde verwondering met elkaar verbonden worden.”

Met de aanstelling van Ternest wil Theater Malpertuis de komende jaren verder bouwen aan een artistiek en maatschappelijk gedragen werking.

Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Malpertuis

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kursaal oostende

Vernieuwd Kursaal Oostende opent in januari 2027 met Lotti en Mohsin Abbas
Josse De Pauw krijgt lifetime achievement award op Filmfestival Oostende

Josse De Pauw krijgt lifetime achievement award op Filmfestival Oostende
Poezieweek 1

Meer dan 100 weesgedichten kleuren straatbeeld aan de Westkust
Whats App Image 2026 01 29 at 15 28 57

Kunstenares wil met sculpturen van overreden dieren in Brugge, dierenleed onder aandacht brengen
Provinciaal Hof Brugge

Provinciaal Hof in Brugge ontvangt eerste M++-label in Vlaanderen
Siegrid Demyttenaere

Siegrid Demyttenaere wint Lifetime Achievement Gold Award
Aanmelden