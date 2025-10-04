© Carlo Verfaillie
Theater Malpertuis heeft een nieuwe artistiek coördinator. Acteur en maker Tom Ternest volgt Piet Arfeuille op en zal samen met het team het artistieke beleid van het theater uittekenen. Arfeuille blijft tot midden 2027 als huismaker aan Malpertuis verbonden.
“Het is een grote eer om mijn artistieke ambacht en maatschappelijk engagement verder te mogen ontwikkelen in dit huis met haar gepassioneerd team"
Tom Ternest is benoemd tot nieuwe artistiek coördinator van Theater Malpertuis. Hij neemt de fakkel over van Piet Arfeuille, die jarenlang het artistieke gezicht van het Tieltse theater was. Arfeuille blijft wel nog actief binnen het huis als huismaker.
Ternest studeerde in 2003 af aan het Conservatorium van Antwerpen, toen het Herman Teirlinck Instituut. Hij bouwde sindsdien een brede carrière uit in theater, film en televisie, bij gezelschappen in Vlaanderen en Nederland. Daarnaast is hij een van de trekkende krachten achter theatermakery Het Eenzame Westen, bekend van voorstellingen als Zwins, Sukr en Grysde.
Recent stond Ternest nog mee aan de wieg van De Intrede, een
grootschalig participatief locatieproject in samenwerking met De Spil in Roeselare en Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie, met meer dan honderd deelnemers.
Bouwen aan toekomst
Ternest kijkt uit naar zijn nieuwe rol bij Malpertuis. “Het is een grote eer om mijn artistieke ambacht en maatschappelijk engagement verder te mogen ontwikkelen in dit huis met haar gepassioneerd team,” zegt hij. “Ik droom ervan een platform uit te bouwen waar makers, spelers, medewerkers en publiek via gedeelde verwondering met elkaar verbonden worden.”
Met de aanstelling van Ternest wil Theater Malpertuis de komende jaren verder bouwen aan een artistiek en maatschappelijk gedragen werking.