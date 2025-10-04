Tom Ternest is benoemd tot nieuwe artistiek coördinator van Theater Malpertuis. Hij neemt de fakkel over van Piet Arfeuille, die jarenlang het artistieke gezicht van het Tieltse theater was. Arfeuille blijft wel nog actief binnen het huis als huismaker.

Ternest studeerde in 2003 af aan het Conservatorium van Antwerpen, toen het Herman Teirlinck Instituut. Hij bouwde sindsdien een brede carrière uit in theater, film en televisie, bij gezelschappen in Vlaanderen en Nederland. Daarnaast is hij een van de trekkende krachten achter theatermakery Het Eenzame Westen, bekend van voorstellingen als Zwins, Sukr en Grysde.

Recent stond Ternest nog mee aan de wieg van De Intrede, een

grootschalig participatief locatieproject in samenwerking met De Spil in Roeselare en Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie, met meer dan honderd deelnemers.