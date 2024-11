Minister Van Tigchelt deelt die verontwaardiging. Normaal gezien mogen personen die verwikkeld zijn in een straf- of tuchtonderzoek immers niet worden voorgesteld voor die onderscheiding. "Ik was dan ook net als u gechoqueerd te vernemen dat dit wel was gebeurd. Dat is onaanvaardbaar. Dergelijk voorval tast de geloofwaardigheid en het vertrouwen in Justitie aan", aldus de minister.

Behalve de toekenning te schrappen, heeft Van Tigchelt de administratie de opdracht gegeven om voor de toekenning van dergelijke onderscheidingen steeds na te gaan of er een lopend tucht- of strafonderzoek is. Dat moet dergelijke vergissingen in de toekomst voorkomen.