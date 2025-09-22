De internationale prijs bekroont chefs die wereldwijd uitblinken in creativiteit, innovatie en persoonlijkheid. Niet enkel de kooktechniek telt, maar ook de manier waarop een chef zijn stempel drukt op de gastronomie en anderen inspireert.

"Deze erkenning bevestigt dat Tim Boury niet alleen in België, maar ook internationaal een rolmodel is in de hedendaagse gastronomie", klinkt het in een persbericht.

