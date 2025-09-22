© Belga
De Roeselaarse topchef Tim Boury is in Milaan bekroond met drie messen bij de Best Chef Awards. Dat is de hoogste erkenning die er te behalen valt.
De internationale prijs bekroont chefs die wereldwijd uitblinken in creativiteit, innovatie en persoonlijkheid. Niet enkel de kooktechniek telt, maar ook de manier waarop een chef zijn stempel drukt op de gastronomie en anderen inspireert.
"Deze erkenning bevestigt dat Tim Boury niet alleen in België, maar ook internationaal een rolmodel is in de hedendaagse gastronomie", klinkt het in een persbericht.
Voor Tim Boury is de bekroning een bevestiging van zijn voortdurende ambitie om grenzen te verleggen. “We proberen telkens opnieuw smaken uit te vinden en onze gasten een beleving te geven die hen verrast én bijblijft”, reageert de Roeselaarse chef.