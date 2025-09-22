16°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Tim Bou­ry bekroond met hoog­ste onder­schei­ding bij Best Chef Awards

Tim Boury

© Belga

De Roeselaarse topchef Tim Boury is in Milaan bekroond met drie messen bij de Best Chef Awards. Dat is de hoogste erkenning die er te behalen valt.

De internationale prijs bekroont chefs die wereldwijd uitblinken in creativiteit, innovatie en persoonlijkheid. Niet enkel de kooktechniek telt, maar ook de manier waarop een chef zijn stempel drukt op de gastronomie en anderen inspireert.

"Deze erkenning bevestigt dat Tim Boury niet alleen in België, maar ook internationaal een rolmodel is in de hedendaagse gastronomie", klinkt het in een persbericht. 

"Deze erkenning bevestigt dat Tim Boury niet alleen in België, maar ook internationaal een rolmodel is in de hedendaagse gastronomie"

Voor Tim Boury is de bekroning een bevestiging van zijn voortdurende ambitie om grenzen te verleggen. “We proberen telkens opnieuw smaken uit te vinden en onze gasten een beleving te geven die hen verrast én bijblijft”, reageert de Roeselaarse chef.

Tim Boury The Best Chef
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Boury Best Chef Awards Tim Boury

Meest gelezen

Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Hannelore bedert

Hannelore Bedert brengt ‘Kom naar huis’ voor het eerst live tijdens Reveil
Gebouwonserfdeel

Halvering subsidie bedreigt Ons Erfdeel: "Mes op de keel"
Malpertuis

Viviane De Muynck en Els Dottermans in 'De Jaren' in Malpertuis
Schoen2

Antwerps ereschepen én schenker mengt zich in discussie rond afbouw Eperon D'or
Eperon d'Or Izegem

Al meer dan 2.000 handtekeningen: protest tegen plannen met Eperon d’Or groeit
Kunst6

Kunstbiënnale Sint-Denijs-City verdubbelt bezoekersaantal
Aanmelden