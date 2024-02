De verdachte zit in de cel sinds een incident op 4 januari op een trein vanuit Oostende. Een treinbegeleidster werd in de vooravond eerst verbaal en vervolgens - naar eigen zeggen - ook fysiek lastiggevallen door een groepje jongeren. Het slachtoffer liep volgens het parket een kaakbreuk op en was een week arbeidsongeschikt.

In het station van Brugge werd Alexander T. als verdachte van de trein geplukt. T., die naambekendheid heeft als TikTokker 'Flinke jongen', wordt verdacht van belaging en van opzettelijke slagen en verwondingen. Eerder was hij al voorwaardelijk vrij voor drie afpersingen.

Eerder kroop de jongeman ook al een cabine van een rijdende trein en postte hij die video op zijn TikTok-platform.