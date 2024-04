Motel 7 is een Zuid-Afrikaanse streetartist uit Kaapstad. Zij is aan het werk in de Golvenlaan. "Ik ben in het leven van James Ensor gedoken en heb een schitterende quote gevonden waarmee ik aan de slag ga. Ook de bekende maskers van de kunstenaar vind je in mijn werk terug."

Het is voor de artiesten al een uitdaging geweest, met heel wat regen. "Maar ik schilder wel graag bij iets kouder weer. Zolang het niet regent, kan je doorwerken. In Kaapstad, bij veertig graden, is schilderen onmogelijk."