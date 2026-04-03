“Thor lag roerloos in een plas bloed”: verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt
Thor / Giovani Vandelanoote (27), Millie Pauwels (26) en hun zoontje Jace (bijna 2)
In Geluwe (Wervik) stierven deze week twee honden op abrupte wijze in dezelfde buurt, nog geen kilometer van elkaar vandaan. Nelly (71) moest machteloos toekijken hoe haar hondje Bolle bruin sap begon over te geven. Twee dagen later overleed Thor, de hond van Giovani (27) en Millie (26). Het koppel stapte meteen naar de politie. "Onze hond is inwendig volledig uitgebloed", klonk het emotioneel. “Hij keek ons bang aan en wist niet wat hem overkwam."
Wat er precies gaande is in de buurt van Geluwe (Wervik) is een groot raadsel. Deze week stierven twee honden op abrupte wijze, nog geen kilometer van elkaar vandaan. Een van de hondjes was de Mechelse herder van het gezin van Giovani Vandelanoote (27), Millie Pauwels (26) en hun zoontje Jace (bijna 2). Ze vonden het beestje terug in een plas bloed.
“Ik liet Thor afgelopen woensdagmorgen in de tuin”, vertelt Giovani. “Ik was vlakbij aan het werk in de garage, ook mijn vriendin werkte toen van thuis uit. Tegen de middag wilden we samen een broodje gaan eten. Ik riep Thor naar binnen en stak hem in zijn hok. Toen was hij nog springlevend. Ik liep nog even om mijn portefeuille en enkele minuten later vonden we hem in een plas bloed.”
“Het was een verschrikkelijk zicht, want hij zat volledig onder het bloed”, vertelt Millie verder. “Thor keek ons bang aan en wist niet wat hem overkwam. Het was traumatisch. Gelukkig was ons zoontje er toen niet en speelde hij niet in de tuin.”
Zware vergiftiging
Het koppel stak Thor meteen in de wagen en reed ermee naar de dierenarts. “Hij kon zelfs niet meer op zijn poten staan. De dierenarts deed nog wat hij kon, maar Thor overleed in de daaropvolgende nacht. Hij was amper vier jaar. De oorzaak moet een zware vergiftiging geweest zijn, hoogstwaarschijnlijk moedwillig. Wij hebben zelf geen vergif staan. Wie de dader kan zijn? Geen idee. Onze tuin is omheind. Vooraan ligt de Lourdesstraat, achteraan loopt een wandelpad. Heeft een of ander crapuul iets over de omheining gegooid? We weten het niet. In de tuin hebben we niks meer teruggevonden. Thor deed niemand iets verkeerd."
Bolle / Thor
Het gezin van Giovani laat het er alvast niet bij. “Wij gaan klacht indienen bij de politie en hopen dat camerabeelden uit de buurt ons wijzer maken. Wat als ons zoontje dat vergif in zijn mond stak? Voor hetzelfde geld vermoorden ze een kind. Het moet heel straf spul geweest moet zijn. De dierenarts had in zijn 18-jarige carrière al heel wat vergiftigde honden gezien, maar zo extreem en zo snel ging het nog nooit. Onze hond is inwendig volledig uitgebloed. We horen intussen nog meer verhalen over verdachte overlijdens van honden in de buurt.”
Mijn gezelschap
Nog geen kilometer verder stierf Bolle twee nachten eerder, de trouwe viervoeter van Nelly Claeys (71). Zij woont in de Kleine Wervikstraat in het centrum van Geluwe en heeft er ook een tuin waar haar hond graag vertoefde. “Hij kon altijd naar binnen en naar buiten”, vertelt ze. “Normaal zat Bolle ‘s nachts steeds binnen. Behalve de buren raakt normaal niemand tot bij mijn omheinde tuin, maar de rijwoning naast de deur is momenteel een grote werf, waardoor het dus mogelijk is voor anderen om tot daar te raken.”
Bolle overleed begin deze week. “Hij at alles en was bijna tien jaar. Hij was nooit ziek, nog erg fit en ravotte graag met de jongsten van de familie. Plots begon hij bruin sap over te geven. Ik vond hem in een bloembak en er zat bijna geen leven meer in. Door de vakantiedagen in het verlengde paasweekend kon de dierenarts pas dinsdag komen. Te laat: hij stierf maandagnacht. Hij was mijn gezelschap, zeker na het overlijden van mijn man Johny Rosselle twee jaar geleden. Bolle was zijn grote vriend, ook bij de kleinkinderen en de rest van de familie was hij enorm geliefd.”
Ook hier is het opnieuw een groot raadsel wat er gebeurde. "We weten het niet. Een onderzoek door een dierenarts was te duur. Ik heb maar een klein pensioentje. We missen hem. Zeker de kleinkinderen zijn zeer aangedaan." De dochter van Nelly, Cindy Rosselle (49), is er ook niet over te spreken. "Wat hebben ze eraan om dieren te doden? Zo iemand is goed voor het zottekot. Iemand die zoiets doet, moet gestraft worden. Ik heb zelf een hond en mag het niet gedroomd hebben."