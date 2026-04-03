Wat er precies gaande is in de buurt van Geluwe (Wervik) is een groot raadsel. Deze week stierven twee honden op abrupte wijze, nog geen kilometer van elkaar vandaan. Een van de hondjes was de Mechelse herder van het gezin van Giovani Vandelanoote (27), Millie Pauwels (26) en hun zoontje Jace (bijna 2). Ze vonden het beestje terug in een plas bloed.

“Ik liet Thor afgelopen woensdagmorgen in de tuin”, vertelt Giovani. “Ik was vlakbij aan het werk in de garage, ook mijn vriendin werkte toen van thuis uit. Tegen de middag wilden we samen een broodje gaan eten. Ik riep Thor naar binnen en stak hem in zijn hok. Toen was hij nog springlevend. Ik liep nog even om mijn portefeuille en enkele minuten later vonden we hem in een plas bloed.”