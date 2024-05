The Way Back’ keert terug naar de jaren 20 in Zonnebeke

"Het is voor ons heel belangrijk dat alles historisch correct is. Wanneer mensen in de dug-out komen, zullen ze de geesten ontmoeten in authentieke uniformen. Het is echt een stap terug in de tijd", legt Helen Brooks van de universiteit van Kent uit.

De belevingswandeling kan je nog het hele weekend in het museum en de loopgraven meemaken. Het multimediaspektakel is enkel nog deze avond en morgenavond te zien om 21.45u, in open lucht op het kasteeldomein in Zonnebeke.