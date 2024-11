Nessim Ben Driss blijft dus burgemeester tot de nieuwe gemeenteraad gevormd is. Er bestaat bovendien ook een kans dat Ward Vergote begin volgend jaar even terugkeert als burgemeester. In augustus werd hij geschorst nadat hij werd veroordeeld voor belangenvermenging. Eind dit jaar loopt die schorsing af waardoor een terugkeer tot de mogelijkheden behoort.