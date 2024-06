“De voorbije twee jaar heb ik als burgemeester veel mensen kunnen spreken, veel dossiers zien passeren. We hebben de voorbije 12 jaar onze stempel kunnen drukken op ons dorp. Ik ben ervan overtuigd dat wij met ons team ook in de toekomst verder het verschil kunnen maken voor onze inwoners. Dat is een uitdaging die ik met deze ploeg mensen zeker aan wil gaan.”

Frederik Demeyere, lijsttrekker Team Burgemeester Hooglede