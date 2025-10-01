“Het zijn keuzes die je niet wil, maar wel moet maken”, klinkt het in een persbericht van de gemeente Middelkerke. “We beseffen dat dit voor veel ouders en leerkrachten een emotioneel moment is, maar we willen kwaliteitsvol onderwijs blijven garanderen in moderne en goed uitgeruste scholen.”

Alle leerkrachten en medewerkers behouden hun job. De schoolbesturen garanderen dat iedereen een nieuwe opdracht krijgt binnen de bestaande scholengroepen.