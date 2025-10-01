17°C
Middelkerke

Te wei­nig leer­lin­gen, dus moe­ten twee school­tjes in Slij­pe de deu­ren sluiten

klas school onderwijs

Illustratiebeeld

Door het dalend aantal leerlingen in enkele Middelkerkse scholen komt er een grondige herschikking van het basisonderwijs. Vanaf schooljaar 2026-2027 sluiten de twee basisscholen in Slijpe, krijgt Sint-Lutgardis Westende een nieuwe bestemming en investeren de schoolbesturen in groeiende vestigingen in Lombardsijde en Leffinge.

De blijvend lage leerlingenaantallen in Middelkerke dwingen zowel het gemeentebestuur als het vrije net tot ingrijpende keuzes. Vanaf schooljaar 2026-2027 verdwijnen de basisscholen Sint-Jozef Slijpe en ’t Slijpertje. Ook het IBO Slijpe stopt zijn werking.

"we willen kwaliteitsvol onderwijs blijven garanderen in moderne en goed uitgeruste scholen.”

“Het zijn keuzes die je niet wil, maar wel moet maken”, klinkt het in een persbericht van de gemeente Middelkerke. “We beseffen dat dit voor veel ouders en leerkrachten een emotioneel moment is, maar we willen kwaliteitsvol onderwijs blijven garanderen in moderne en goed uitgeruste scholen.”

Alle leerkrachten en medewerkers behouden hun job. De schoolbesturen garanderen dat iedereen een nieuwe opdracht krijgt binnen de bestaande scholengroepen.

Nieuwe invulling in Westende

Het schoolgebouw van Sint-Lutgardis Westende krijgt dan weer een nieuwe bestemming. Daar verhuist het buitengewoon onderwijs type 3 (Rietzang) vanuit Slijpe naartoe. De leerlingen van het reguliere onderwijs in Westende verhuizen dan weer naar Sint-Jozef in Lombardsijde, waar beide teams vanaf 2026-2027 samen één sterke basisschool vormen.

“Door onze scholen in Lombardsijde en Westende samen te brengen, kunnen we onze middelen efficiënter inzetten en tegelijk een warme leeromgeving blijven aanbieden”, gaat het bericht verder.

Investeringen in groeiende scholen

In Leffinge wordt intussen stevig geïnvesteerd. Het gemeentebestuur start binnenkort met de bouw van een nieuwe gemeenteschool, terwijl Bewonderwijs investeert in Sint-Jozef Leffinge met nieuw sanitair en extra ruimte voor bewegingsopvoeding.

Voor de kinderen uit Slijpe zijn de scholen in Leffinge bovendien vlot bereikbaar. Er zijn goede busverbindingen, een gratis Lijnabonnement voor kinderen vanaf zes jaar en binnenkort ook extra straatverlichting langs het fietspad tussen Slijpe en Leffinge.

Redactie

