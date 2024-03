Alle partijen zagen elkaar vrijdag voor de tweede keer nadat de taskforce drie weken geleden aan het werk begon. Ze raakten het eens over een maatregel om prijzen vast te leggen via verschillende indicatoren. Per sector komen er daarvoor drempelwaarden. Vanaf die bereikt worden, volgt er een ketenoverleg waar eventueel ook leden van de sectorakkoorden bij aansluiten.

Samen met het nieuwe mechanisme ontstaan brancheorganisaties waarin een bepaalde gedragscode geldt. Verder kunnen landbouwers erop rekenen dat het bestaande verbod op verkoop met verlies hen nog beter zal beschermen. Daarnaast zal de economische inspectie strenger toezien op de etikettering en oorsprongsvermelding van producten. Ook de bezorgdheid rond de administratieve druk kwam aan bod. De taskforce zette stappen om zowel op het Europees, federaal als regionaal niveau het papierwerk voor landbouwers te verminderen.