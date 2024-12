Het nieuws van de mogelijke herverkiezingen komt in Heuvelland toch plots, zo op kerstavond. Onze reporter trok naar Westouter waar nog niet iedereen op de hoogte was van het laatste verkiezingsnieuws. Maar haast iedereen gaat ermee akkoord dat een herverkiezing logisch is, als er een zweem van onregelmatigheden is. Of iedereen opnieuw zal gaan stemmen - als dat moet - daar zijn nog niet alle inwoners van Heuvelland het over eens.