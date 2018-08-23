In Kortrijk is Syntra West aan zijn 65e volledige cursusjaar begonnen, en dat met meer cursisten dan ooit. De opleidingsorganisatie noteert een stijging van 2% in de inschrijvingen.

Volgens algemeen directeur ad interim Frank Cloetens is die groei geen toeval. “De stijgende inschrijvingscijfers tonen dat Syntra West inspeelt op actuele noden en vragen in de samenleving en het regionaal economisch weefsel. Ons 65e cursusjaar is een mijlpaal die ons motiveert om onze rol als partner in ondernemen en levenslang leren verder te versterken.”