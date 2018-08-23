Syntra West start 65e cursusjaar met recordaantal inschrijvingen
© Syntra West
Syntra West begint het nieuwe cursusjaar met een recordaantal inschrijvingen. Het aantal cursisten ligt 2% hoger dan vorig jaar. Vooral opleidingen in gaming, knelpuntberoepen en duurzaamheid trekken opvallend meer deelnemers.
In Kortrijk is Syntra West aan zijn 65e volledige cursusjaar begonnen, en dat met meer cursisten dan ooit. De opleidingsorganisatie noteert een stijging van 2% in de inschrijvingen.
Volgens algemeen directeur ad interim Frank Cloetens is die groei geen toeval. “De stijgende inschrijvingscijfers tonen dat Syntra West inspeelt op actuele noden en vragen in de samenleving en het regionaal economisch weefsel. Ons 65e cursusjaar is een mijlpaal die ons motiveert om onze rol als partner in ondernemen en levenslang leren verder te versterken.”
Welke opleidingen zijn populair?
De sterke groei in de gamingsector is opvallend, met opleidingen als 3D Artist en Indie Game Developer. Ook in IT, met onder meer de cursus Python Data Developer, is er meer instroom. Daarnaast blijven opleidingen voor knelpuntberoepen zoals lasser, schilder en slager populair. Die trajecten bieden cursisten vaak directe kansen op werk.
Ook de aandacht voor milieu en duurzaamheid vertaalt zich in meer belangstelling voor opleidingen tot boomverzorger en tuinaanlegger. In beauty en sport doen nieuwe trajecten zoals Skin Expert en Personal Trainer het goed.
Andere blijvende sterktes zijn voeding – met een opvallende stijging voor slager en sommelier – en de creatieve economie, waar mode en juwelenontwerp hoge aantallen cursisten blijven aantrekken. Opleidingen in toerisme, zoals regiogids, zitten opnieuw in de lift. En ook de opleiding bewakingsagent kent een sterke groei, met 34% meer cursisten.
Ondersteuning bij ondernemerschap
Syntra West benadrukt daarnaast het belang van ondernemerschap. Via trajecten als Start me up en Back-on-Track krijgen zowel starters als ondernemers in moeilijkheden ondersteuning.
Cloetens besluit: “De verhalen van oud-cursisten tonen beter dan cijfers de impact van opleidingen op een loopbaan. Zo blijven we ook in de toekomst een partner voor iedereen die wil bijleren, doorgroeien of herstarten.”