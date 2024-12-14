19°C
Knokke-Heist

Sym­po­si­um in het Zwin richt spots op lichtvervuiling

In natuurpark Het Zwin in Knokke-Heist was er vandaag het eerste Symposium van de Nacht, een initiatief van Regionaal Landschap Houtland & Polders. Centraal thema was lichtvervuiling en de effecten van kunstlicht op mensen, dieren en planten.

“’t Zwin is eigenlijk het donkerste plekje van West-Vlaanderen, samen met de Westhoek," zegt Evy Dewulf van het Regionaal Landschap Houtland & Polders. "Met dit symposium wilden wij het belang van duisternis in de kijker zetten."

Onderzoekers benadrukken de impact van kunstlicht op biodiversiteit. “Nachtdieren zoals vleermuizen, maar ook insecten, vissen en sommige planten worden sterk beïnvloed door kunstlicht,” legt Ralf Gyselinck van het Instituut voor Natuur en Bos uit.

Gemeenten bevraagd

Momenteel loopt in Vlaanderen een bevraging bij alle openbare besturen en politiezones over hun visie op nachtverlichting. 

“Verlichting raakt thema’s zoals energie, veiligheid, biodiversiteit en menselijke gezondheid. Het is belangrijk dat wij als departement een ondersteunende rol spelen,” zegt Tanya Cerulus van het Departement Omgeving.

"Nacht van de Duisternis maakt bewust"

De jaarlijkse Nacht van de Duisternis op zaterdag 11 oktober benadrukt het thema extra, al is het volgens Claude Cottyn van VZW Leve(n)de Nacht vooral een moment van bewustwording: “Eén symbolische nacht is een druppel op een hete plaat, maar het toont het brede publiek wat de nacht nog te bieden heeft.”

Het Zwin

