“’t Zwin is eigenlijk het donkerste plekje van West-Vlaanderen, samen met de Westhoek," zegt Evy Dewulf van het Regionaal Landschap Houtland & Polders. "Met dit symposium wilden wij het belang van duisternis in de kijker zetten."

Onderzoekers benadrukken de impact van kunstlicht op biodiversiteit. “Nachtdieren zoals vleermuizen, maar ook insecten, vissen en sommige planten worden sterk beïnvloed door kunstlicht,” legt Ralf Gyselinck van het Instituut voor Natuur en Bos uit.

