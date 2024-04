Op 18 juni 2018 liep het Brugse Beursplein nog vol voor de eerste match van de Rode Duivels. Er waren wel 10.000 bezoekers. Ook dit jaar, in juni, is er opnieuw een Europees Kampioenschap. Maar in Brugge wordt dat voorlopig niet met een supportersdorp.

De organisatoren van zes jaar geleden willen zich er niet meer aan wagen, omdat de kosten te hoog zijn. Bovendien is alles duurder geworden: de schermen, de rechten die je aan FIFA moet betalen, veiligheidsagenten, herbruikbare bekers.... "Dat kost tussen de 50.000 en 80.000 euro per wedstrijd. Je hebt ook veel werkkrachten nodig", zegt Philippe Le Loup, organisator van het EK-dorp in 2018. "In Brugge moet je ook op- en afbouwen op dezelfde dag. Zo'n wedstrijd duurt ook niet lang, dus je moet je geld op korte tijd terugverdienen. Dat gaat bijna niet meer."