Vandaag waren de leerlingen van het vijfde leerjaar van Basisschool De Windroos in Zwevegem getuige van een uitzonderlijke prestatie. Een leerling van de klas, Brishna, was in staat om 249 cijfers na de komma van het oneindig getal pi (3,14) uit het hoofd op te zeggen. En het kon nog straffer.