De waarschuwing komt er niet zomaar. Tijdens de rally was er een gevaarlijke situatie waarbij rallypiloot Cols rakelings langs een gevel scheerde. De piloot bleef ongedeerd, maar het incident toont volgens de politie hoe snel het fout kan lopen wanneer toeschouwers zich op gevaarlijke plaatsen bevinden.

Ook schuilen onder hoge bomen tijdens onweer is volgens de politie geen goed idee. De oproep is duidelijk: blijf op de aangeduide publieksplaatsen, ook bij slecht weer.