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Ieper

Poli­tie­zo­ne Arro waar­schuwt ral­ly­fans in Ieper na gevaar­lij­ke situ­a­tie: Schuil niet in ver­bo­den zones”

Rally Ieper

© Belga

Tijdens de rally van Ieper heeft de politiezone Arro Ieper toeschouwers opgeroepen om niet te schuilen in verboden zones. Door de plotse hevige regen en het onweer zochten sommige rallyfans beschutting op plaatsen waar ze niet mochten staan.

De waarschuwing komt er niet zomaar. Tijdens de rally was er een gevaarlijke situatie waarbij rallypiloot Cols rakelings langs een gevel scheerde. De piloot bleef ongedeerd, maar het incident toont volgens de politie hoe snel het fout kan lopen wanneer toeschouwers zich op gevaarlijke plaatsen bevinden.

Ook schuilen onder hoge bomen tijdens onweer is volgens de politie geen goed idee. De oproep is duidelijk: blijf op de aangeduide publieksplaatsen, ook bij slecht weer.

Geen gevolgen

De piloot kwam er goed vanaf, maar de politie gebruikt het incident als voorbeeld van wat er kan gebeuren. Met de oproep wil ze voorkomen dat toeschouwers zichzelf of anderen in gevaar brengen tijdens het verdere verloop van de rally.

Axel Ballekens

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