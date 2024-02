Storm Louis slaat het hardst toe in de Westhoek

De storm heeft in de buurt van de Koutermolenstraat wellicht het hardst gewoed. Mogelijk is de schade zelfs het gevolg van een valwind of een windhoos.

"In Kortemark is de wind precies gevallen in een woonwijk rond de Koutermolenstraat en de Sneppestraat, waar een tiental huizen beschadigd zijn met dakpannen die zijn weggewaaid, volledige daken die twee huizen verder lagen, daar was toch heel wat werk om dit allemaal op te ruimen", vertelt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.