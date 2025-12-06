Om het gezin bij te staan, hebben familie en vrienden een inzamelactie opgezet. Hells Angels Coast staken een tandje bij: de motorclub organiseerde een actie die 4.000 euro opleverde.

En er kwam ook hulp uit de bokswereld. Tijdens een boksgala in Dudzele, bij Brugge, werd het verhaal van Noéz’lou voorgesteld aan het publiek. De organisatie besloot om ook geld in te zamelen. De vechters uit de hoofdkamp, Liridon Fazliu (BCO Oostende) en Bjorn Fiaert (Boks 4 You), schonken spontaan een deel van hun beurs. Ook de organisator, Team King Cobraboxingclub, droeg bij. Dit leverde nog eens 770 euro extra steun op. Ook op het boksgala op 2 mei 2026 in het Tempelhof Brugge zal het initiatief worden gesteund.

Duurzaam vervolg

De inzamelactie krijgt een duurzaam vervolg. Hells Angels Coast zal voortaan elk jaar een steunactie organiseren, waarvan de volledige opbrengst naar het gezin gaat. Zo wil de club een blijvende ondersteuning bieden voor het lange hersteltraject van Noéz’lou en haar ouders.

Steunen kan hier.