10°C
Aanmelden
Nieuws
Kortemark

Stoe­re bok­sers en motards tonen groot hart en steu­nen zie­ke Noéz’lou (3)

Benefiet

In Kortemark is een uitzonderlijke solidariteitsactie ontstaan voor Noéz’lou, een driejarig meisje dat onverwacht werd getroffen door acuut leverfalen. Ze ligt momenteel op intensieve zorg. De oorzaak en de evolutie van haar toestand blijven onzeker.

Om het gezin bij te staan, hebben familie en vrienden een inzamelactie opgezet. Hells Angels Coast staken een tandje bij: de motorclub organiseerde een actie die 4.000 euro opleverde.

En er kwam ook hulp uit de bokswereld. Tijdens een boksgala in Dudzele, bij  Brugge, werd het verhaal van Noéz’lou voorgesteld aan het publiek. De organisatie besloot om ook geld  in te zamelen. De vechters uit de hoofdkamp, Liridon Fazliu (BCO Oostende) en Bjorn Fiaert (Boks 4 You), schonken spontaan een deel van hun beurs. Ook de organisator, Team King Cobraboxingclub, droeg bij. Dit leverde nog eens 770 euro extra steun op. Ook op het boksgala op 2 mei 2026 in het Tempelhof Brugge zal het initiatief worden gesteund.

Duurzaam vervolg

De inzamelactie krijgt een duurzaam vervolg. Hells Angels Coast zal voortaan elk jaar een steunactie organiseren, waarvan de volledige opbrengst naar het gezin gaat. Zo wil de club een blijvende ondersteuning bieden voor het lange hersteltraject van Noéz’lou en haar ouders.

Steunen kan hier.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap

Meest gelezen

2021-03-15 00:00:00 - Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe
Nieuws

Koningspaar viert volgende week in Nieuwpoort 75 jaar Samana en 40 jaar Ter Duinen
Dronken bestuurder in gevel wervik
Nieuws

Dronken bestuurder knalt tegen gevel en probeert te vluchten
Oldtimers
Nieuws

200 oldtimers te zien in Kortrijk Xpo: "Het is niet zoals een andere beurs"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Lokatie windmolen beselare

Zonnebeke in beroep tegen vergunning windmolen in Beselare
Vuilniszak2

Groen Brugge eist uitstel afvalplan
Station Kortrijk

Minister Ben Weyts (N-VA) wil stationsgebouw van Kortrijk beschermen
Akkoord Soubry 1

Waalse werkzoekenden matchen met Vlaamse jobs: ministers Demir en Jeholet sluiten historisch akkoord bij Soubry
Prins Carnaval Willy Willy Blankenberge 2025

Wilfried ‘Willy Willy’ Wittevrongel uit Blankenberge wordt Prins Carnaval West-Vlaanderen
Wateroverlast Kortrijk 2025

Kortrijk pakt oorzaken wateroverlast aan met gerichte ingrepen
Aanmelden