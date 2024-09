Het project -met elke dag een warme maaltijd voor honderd kansarme jongeren uit de basisscholen in het Houtland- zal 150.000 euro kosten over drie jaar. "Na overleg met de directies van lokale basisscholen uit het Houtland hebben we nagegaan hoe we als serviceclub een zinvolle bijdrage kunnen leveren om de schrijnende problematiek van honger op school aan te pakken," zegt voorzitter Kristof Sanders.

Dat leidde tot het steunfonds, dat zich richt op alle basisscholen in het Houtland. Die kunnen kansarme kinderen inschrijven voor het fonds. Het gaat om kinderen uit Aartrijke, Bekegem, Edewalle, Eernegem, Handzame, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Lichtervelde, Loppem, Ruddervoorde, Torhout, Veldegem, Werken, Zarren en Zedelgem.