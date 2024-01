"In 2014 heb ik de zware tegenslag van het verlies van een zoon te verwerken gekregen en dacht ik aan stoppen. Maar iets of iemand zei me verder te doen en dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb zelfs de moed gehad om in 2018 nog een legislatuur bij te doen,” zegt hij.

“In 2021 en 2022 heb ik privé opnieuw een zware tegenslag gehad met één centraal thema: leugens, bedrog en zwaar overspel. Bijgevolg heb ik nu nog eens de taak om fulltime te zorgen voor mijn jongste van 5 jaar en te combineren met notaris en burgemeester. Dit valt echt niet meer te rijmen."