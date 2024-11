Volgens cd&v zijn de resultaten in de telbureaus op de Molenhoek niet correct. Het hertellen levert mogelijk nog een verschuiving op in het aantal voorkeurstemmen. Het is dan vooral nog uitkijken naar het stemmenaantal voor burgemeester Claude Croes, hij kwam nu ruim 60 stemmen te kort voor de sjerp.

Louis Vanderbeken wordt normaal de nieuwe burgemeester, mogelijk nog nipter dan nu het geval is.

De hertelling van de stemmen gebeurt volgende maandag, in de voormiddag in Brugge.