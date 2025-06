Er spoelden dus 36 bruinvissen aan in België. Dit aantal lag tijdens de voorbije 22 jaar enkel in 2023 lager (26). De reden voor de dalende trend sinds de eeuwwisseling is niet duidelijk. "Een analyse van de data verzameld tijdens luchtsurveys toonde alvast aan dat zich in 2024 relatief lage aantallen bruinvissen bevonden in de Belgische wateren: in april, augustus en oktober ging het naar schatting om respectievelijk 5.200, 1.000 en 3.300 dieren. In topjaren waren dat er soms drie tot vier keer meer", klinkt het.