De dwergvinvis is zo’n drie meter lang en spoelde aan op het strand vlakbij het Kursaal. "Het dier is enkele maanden oud en is ook zeer mager", zegt Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Het jonge dier is waarschijnlijk gescheiden van de moeder en kwam het zo in de problemen om voedsel te vinden. "Het is vrij uitzonderlijk dat een dwergvinvis hier aanspoelt. Het gebeurt maar eens om de vier of vijf jaar."