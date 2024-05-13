Dode dwergvinvis aangespoeld in Nederland: mogelijk hetzelfde dier als in Heist
Bij Katwijk in Zuid-Holland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Of het gaat om het dier dat afgelopen weekend in Heist aanspoelde en, na twee keer opnieuw te stranden, terug de zee in werd geholpen, is nog onduidelijk, zegt Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht.
De melding kwam vrijdag rond 18.00 uur binnen, vertelt IJsseldijk, die werd geïnformeerd omdat zij onderzoek doet naar doodsoorzaken van gestrande zeezoogdieren.
Het kadaver wordt naar Utrecht gebracht voor onderzoek. Het gaat om een mannetje, van ongeveer zes meter, vertelt ze. Het onderzoek zal beperkt zijn, aldus IJsseldijk, aangezien het dier al wat langer dood is. "In ieder geval enkele dagen. Het verkeert in staat van ontbinding."
Vorige week zondag strandde er bij ons ook een exemplaar aan, toen leefde de dwergvinvis nog en werd het succesvol terug in het water gelaten.
Of het in Nederland om hetzelfde dier gaat, is nog niet bekend, maar de kans lijkt wel groot zegt ook IJsseldijk. "Het is niet zo gek ver bij onze kust vandaan, het is dezelfde soort en ongeveer dezelfde grootte."