25°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Dode dwerg­vin­vis aan­ge­spoeld in Neder­land: moge­lijk het­zelf­de dier als in Heist

aangespoelde walvis

Bij Katwijk in Zuid-Holland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Of het gaat om het dier dat afgelopen weekend in Heist aanspoelde en, na twee keer opnieuw te stranden, terug de zee in werd geholpen, is nog onduidelijk, zegt Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht.

De melding kwam vrijdag rond 18.00 uur binnen, vertelt IJsseldijk, die werd geïnformeerd omdat zij onderzoek doet naar doodsoorzaken van gestrande zeezoogdieren. 

Het kadaver wordt naar Utrecht gebracht voor onderzoek. Het gaat om een mannetje, van ongeveer zes meter, vertelt ze. Het onderzoek zal beperkt zijn, aldus IJsseldijk, aangezien het dier al wat langer dood is. "In ieder geval enkele dagen. Het verkeert in staat van ontbinding."

Vorige week zondag strandde er bij ons ook een exemplaar aan, toen leefde de dwergvinvis nog en werd het succesvol terug in het water gelaten. 

Of het in Nederland om hetzelfde dier gaat, is nog niet bekend, maar de kans lijkt wel groot zegt ook IJsseldijk. "Het is niet zo gek ver bij onze kust vandaan, het is dezelfde soort en ongeveer dezelfde grootte."


Aangespoelde walvis reddingsactie
Nieuws

Aangespoelde dwergvinvis lijkt weggezwommen: "ook bij laagtij niet meer gezien"
Belga
Dwergvinvis

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Dwergvinvis Oostende

Jonge dwergvinvis aangespoeld op strand van Oostende
Aanmelden