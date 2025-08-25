De dwergvinvis die gisteren aanspoelde op het strand van Heist, lijkt weer naar open zee te zijn gezwommen. Dat bevestigt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Er waren gisteren verschillende reddingspogingen nodig, want het dier strandde een paar keer opnieuw aan.
Een strandredder spotte zondagochtend rond 11 uur een dwergvinvis voor de kust van Heist. Het dier bevond zich nog deels in het water, maar kon niet meer wegzwemmen. Rond de middag lag de dwergvinvis uiteindelijk helemaal op het droge. Volgens de dierenarts zou het zeezoogdier van ongeveer zes meter zich in een redelijk goede gezondheid bevinden. Wellicht gaat het om een jong dier, want volwassen dwergvinvissen kunnen in principe tot negen meter lang worden.
Niet meer gezien
Onmiddellijk stelden de hulpdiensten alles in het werk om de dwergvinvis in leven te houden, vooral door het dier nat te houden. Daarnaast werd een bulldozer ingezet om een geul te graven, zodat de dwergvinvis sneller terug richting volle zee zou kunnen zwemmen. Uiteindelijk kon het dier rond 16 uur weer naar de zee begeleid worden. In de vooravond spoelde de dwergvinvis nog twee keer aan, maar konden de redders hem telkens weer wat dieper duwen. Rond 18.30 uur verdween hij plots uit het zicht.
Maandagochtend werd de dwergvinvis niet aangetroffen op het strand. Alles wijst er dus op dat hij uiteindelijk toch de weg richting open zee gevonden heeft. "Om zeker te mogen spreken over een goede afloop, houden we wel nog de vinger aan de pols tot bij het volgende laagtij", aldus Kelle Moreau van het KBIN.
Vooral in diepere wateren
Dwergvinvissen zijn een inheemse soort in de Noordzee, maar komen vooral in noordelijke en diepere wateren voor. De afgelopen 25 jaar is het in België pas de zevende aangespoelde dwergvinvis, terwijl het dier op zee slechts zes keer werd waargenomen.
Toch nemen ook de waarnemingen in het zuiden van de Noordzee duidelijk toe. Zo spoelde er in mei 2024 een overleden, jonge dwergvinvis aan in Oostende. Daarnaast waren er in 2024 ook twee waarnemingen op zee.