Onmiddellijk stelden de hulpdiensten alles in het werk om de dwergvinvis in leven te houden, vooral door het dier nat te houden. Daarnaast werd een bulldozer ingezet om een geul te graven, zodat de dwergvinvis sneller terug richting volle zee zou kunnen zwemmen. Uiteindelijk kon het dier rond 16 uur weer naar de zee begeleid worden. In de vooravond spoelde de dwergvinvis nog twee keer aan, maar konden de redders hem telkens weer wat dieper duwen. Rond 18.30 uur verdween hij plots uit het zicht.

Maandagochtend werd de dwergvinvis niet aangetroffen op het strand. Alles wijst er dus op dat hij uiteindelijk toch de weg richting open zee gevonden heeft. "Om zeker te mogen spreken over een goede afloop, houden we wel nog de vinger aan de pols tot bij het volgende laagtij", aldus Kelle Moreau van het KBIN.

