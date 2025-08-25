Een levende Noord-Atlantische dwergvinvis die aanspoelt aan de Belgische kust is uiterst zeldzaam. Het is de eerste waarneming in de afgelopen 30 jaar. Er is een reddingsactie aan de gang om de walvis terug in zee te krijgen bij vloed. Het dier is voorlopig nog in leven, maar heeft kans op verstikking door zijn eigen gewicht.