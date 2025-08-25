Levende Noord-Atlantische dwergvinvis aangespoeld aan kust : reddingsactie loopt
In de Baai van Heist is een baleinwalvis van ongeveer 6 meter levend aangespoeld. Een reddingsactie is momenteel aan de gang, waarbij de kans op succes altijd aanwezig is, maar helaas vaak beperkt blijft.
Een levende Noord-Atlantische dwergvinvis die aanspoelt aan de Belgische kust is uiterst zeldzaam. Het is de eerste waarneming in de afgelopen 30 jaar. Er is een reddingsactie aan de gang om de walvis terug in zee te krijgen bij vloed. Het dier is voorlopig nog in leven, maar heeft kans op verstikking door zijn eigen gewicht.
Klimaatverandering
Het is opvallend dat steeds vaker noordelijke zeezoogdieren buiten hun klassieke verspreidingsgebieden opduiken. In de afgelopen jaren werden onder meer Groenlandse walvissen, klapmutsen en narwals in België waargenomen en zelfs een walrus in Nederland. Wetenschappers vermoeden dat klimaatverandering, opwarming van de oceanen en veranderingen in het voedselaanbod deze verschuivingen beïnvloeden.