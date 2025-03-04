Steeds meer ongevallen met e‑steps: “Politie moet beste meettoestellen hebben”
Illustratiebeeld
Het aantal letselongevallen met elektrische steps blijft stijgen. In de eerste negen maanden van 2025 ging het in West-Vlaanderen om 117 ongevallen, bijna 26% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In heel België bedraagt de stijging zelfs 43%, zo blijkt uit cijfers van verkeersinstituut VIAS.
Volgens politie en ziekenhuizen speelt overdreven snelheid een grote rol. Veel e-steps rijden sneller dan de toegelaten 25 km/u. Handhaving is nochtans moeilijk, omdat de politie vandaag niet beschikt over voldoende wettelijk goedgekeurde meettoestellen.
"Alleen met de beste meettoestellen kunnen we het aantal slachtoffers van ongevallen met e-steps ook écht terugdringen en verder werken aan veilig verkeer voor iedereen. Dat is onze prioriteit.”"
De meerderheidspartijen vragen de federale regering om het regelgevend kader te versoepelen, zodat agenten efficiënter kunnen controleren. Federaal parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) benadrukt: “Onze agenten moeten de juiste middelen krijgen om opgedreven e-steps uit het verkeer te halen.”