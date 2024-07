“De Bruggeling moet ook kunnen groeien. Groeien is openbloeien en daarom zetten we in op een sterke economie waar we veel vertrouwen geven aan mensen. We zetten ook in op kwalitatieve groei. Een innovatieve en toegankelijk zorg, een toerismebeleid die steeds vernieuwt en kwalitatief groeit, veel starters en makers. We zetten ook in op een leefbare stad dus veel toerisme maar geen overvol toerisme. We zetten in op een slim drukte beheersplan. In plaats van een hotelstop komt er een vestigingsbeleid zoals in Maastricht. Brugge heeft groei en vernieuwing nodig.”