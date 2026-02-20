15°C
Stad Tielt geeft nega­tief advies voor wind­tur­bi­ne aan Poelberg

Bewoners vrezen voor de komst van windturbine in de buurt van de Poelberg in Tielt

Het schepencollege van Tielt geeft negatief advies voor een windturbine langs de Snephoekstraat, tussen de spoorlijn en de Deinsesteenweg (N35).

Volgens de stad is de geplande turbine, met een tiphoogte tot 220 meter, te grootschalig voor de voorziene locatie nabij de Poelberg en de Meikensbossen, een waardevol en ongeschonden landschap met erfgoedwaarde.

Daarnaast stelt het bestuur dat de inplanting niet strookt met de geldende omzendbrief, die windturbines enkel toelaat in combinatie met markante infrastructuren. Noch de spoorlijn Deinze-De Panne, noch de N35 worden als dusdanig beschouwd.

De stad vreest bovendien voor bijkomende hinder door slagschaduw en geluidsoverlast en wil vermijden dat dit dossier een precedent schept voor gelijkaardige projecten in de omgeving.

Bewoners vrezen voor komst van windturbine in buurt van Poelberg in Tielt: "Heel spijtig voor het prachtig landelijk kader"
