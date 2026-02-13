8°C
Aanmelden
Nieuws
Tielt

Bewo­ners vre­zen voor komst van wind­tur­bi­ne in buurt van Poel­berg in Tielt: Heel spij­tig voor het prach­tig lan­de­lijk kader”

Bewoners vrezen voor de komst van windturbine in de buurt van de Poelberg in Tielt

De inwoners van Tielt vrezen voor de komst van een windturbine in de buurt van de Poelberg. Energieproducent Spark Power heeft daarvoor een vergunningsaanvraag ingediend. Nu wil de buurt zoveel mogelijk bezwaarschriften verzamelen. 

"Windmolens passen in een industriegebied", vertelt buurtbewoner Wim Blancke. "We hebben industrie Noord, industrie Zuid, Huffesele, waar er een enorme behoefte is aan elektriciteit en dan vind ik het heel spijtig dat in zo'n prachtig landelijk kader dergelijke mastodonten gaan gebouwd worden en er op andere plaatsen in Tielt meer behoefte is aan energie."

Buurtbewoners zien de bouw van een windmolen met tiphoogte van 220 meter tussen Tielt en Aarsele niet zitten. De energieproducent wijst dan weer op de spoorlijn, die ook al visueel door het landschap loopt. Het treingeluid is de buurt intussen gewoon, maar ze vreest continue geluidshinder van de turbine en 146 gezinnen zouden ook slagschaduw hebben.

Bewoners vrezen voor de komst van windturbine in de buurt van de Poelberg in Tielt

"Dit is ook het overstomingsgebied", klinkt het bij buurtbewoner Dirk Averhals. "Elke winter als het veel geregend heeft, wordt de straat hier afgezet. Dat betekent wanneer men hier een heleboel beton gaat gieten dat de afwatering nog moeilijker zal verlopen, en dat wij nog meer met wateroverlast zullen te kampen krijgen. Eén turbine is niet zoveel beton, denk ik dan? Ja, één turbine maar het zal niet bij één turbine blijven. Dit is duidelijk een testcase. Als die ene turbine er komt dan zal nummer twee, drie, misschien vier en vijf volgen en dan kan je hier niet meer wonen."

Het openbaar onderzoek loopt tot en met 7 maart, daarna is het aan de stad om een advies te geven.

De redactie

Meest gelezen

Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Carnavalsduik Blankenberge

Carnavalsduik in Blankenberge afgelast door weersomstandigheden: "We willen het risico niet lopen"
Jeugdfilmfestival Brugge 1

Van concept tot première: kinderen draaien hun eigen film in Brugge
Groepsfoto Younited KVDO

KVDO zet zich met Younited-team in voor kansarme jongeren: “Iedereen is hier gelijk”
Afval ivbo

De Haan kiest voor nieuw afvalsysteem: dit verandert
2022-09-07 00:00:00 - Dagelijks melding van seksueel geweld in zorgcentrum Roeselare

Veilige Huizen bereiken 30 procent meer gezinnen, ook stijging in West-Vlaanderen
Wegenwerken - kraan - werken

Veurne verstrengt regels voor nutswerken op openbaar domein
Aanmelden