"Windmolens passen in een industriegebied", vertelt buurtbewoner Wim Blancke. "We hebben industrie Noord, industrie Zuid, Huffesele, waar er een enorme behoefte is aan elektriciteit en dan vind ik het heel spijtig dat in zo'n prachtig landelijk kader dergelijke mastodonten gaan gebouwd worden en er op andere plaatsen in Tielt meer behoefte is aan energie."



Buurtbewoners zien de bouw van een windmolen met tiphoogte van 220 meter tussen Tielt en Aarsele niet zitten. De energieproducent wijst dan weer op de spoorlijn, die ook al visueel door het landschap loopt. Het treingeluid is de buurt intussen gewoon, maar ze vreest continue geluidshinder van de turbine en 146 gezinnen zouden ook slagschaduw hebben.

