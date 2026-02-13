Bewoners vrezen voor komst van windturbine in buurt van Poelberg in Tielt: “Heel spijtig voor het prachtig landelijk kader”
De inwoners van Tielt vrezen voor de komst van een windturbine in de buurt van de Poelberg. Energieproducent Spark Power heeft daarvoor een vergunningsaanvraag ingediend. Nu wil de buurt zoveel mogelijk bezwaarschriften verzamelen.
"Windmolens passen in een industriegebied", vertelt buurtbewoner Wim Blancke. "We hebben industrie Noord, industrie Zuid, Huffesele, waar er een enorme behoefte is aan elektriciteit en dan vind ik het heel spijtig dat in zo'n prachtig landelijk kader dergelijke mastodonten gaan gebouwd worden en er op andere plaatsen in Tielt meer behoefte is aan energie."
Buurtbewoners zien de bouw van een windmolen met tiphoogte van 220 meter tussen Tielt en Aarsele niet zitten. De energieproducent wijst dan weer op de spoorlijn, die ook al visueel door het landschap loopt. Het treingeluid is de buurt intussen gewoon, maar ze vreest continue geluidshinder van de turbine en 146 gezinnen zouden ook slagschaduw hebben.
"Dit is ook het overstomingsgebied", klinkt het bij buurtbewoner Dirk Averhals. "Elke winter als het veel geregend heeft, wordt de straat hier afgezet. Dat betekent wanneer men hier een heleboel beton gaat gieten dat de afwatering nog moeilijker zal verlopen, en dat wij nog meer met wateroverlast zullen te kampen krijgen. Eén turbine is niet zoveel beton, denk ik dan? Ja, één turbine maar het zal niet bij één turbine blijven. Dit is duidelijk een testcase. Als die ene turbine er komt dan zal nummer twee, drie, misschien vier en vijf volgen en dan kan je hier niet meer wonen."
Het openbaar onderzoek loopt tot en met 7 maart, daarna is het aan de stad om een advies te geven.