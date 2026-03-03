Stad Ieper wil betere communicatie met Vlaamse Milieumaatschappij na verwijderen meetsondes op Ieperleekanaal
De stad Ieper wil een betere communicatie met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Onlangs heeft VMM meetsondes voor de waterkwaliteit op het Ieperleekanaal weggenomen zonder dat de stad daar iets van wist. De stad kan zelf ook metingen uitvoeren, maar dat gebeurt niet automatisch.
Er drijven plastic bolletjes op het water, vermoedelijk afkomstig van een bedrijf uit de buurt. De meettoestellen van de Vlaamse Milieumaatschappij hadden die mogelijk niet opgemerkt, maar ook dat wist de stad Ieper niet. “Tekenend voor een gebrek aan overleg”, klonk het bij Miguel Gheysens, schepen van Milieu. “We zullen proberen de communicatie tussen de VMM en de stad Ieper naar een hoger niveau te tillen.”
"Dit is eigenlijk al jaren een beetje het probleem. Het verhaal van de balletjes waar ik daarnet over sprak. Dat is iets wat op jaarlijkse basis toch wel soms eens valt maar bij mijn weten, is ze daar nog nooit terug van gekoppeld. Dus het is wel dringend nodig dat de communicatie tussen Ieper en VMM naar een hoger niveau getild wordt."