"Dit is eigenlijk al jaren een beetje het probleem. Het verhaal van de balletjes waar ik daarnet over sprak. Dat is iets wat op jaarlijkse basis toch wel soms eens valt maar bij mijn weten, is ze daar nog nooit terug van gekoppeld. Dus het is wel dringend nodig dat de communicatie tussen Ieper en VMM naar een hoger niveau getild wordt."