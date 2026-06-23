De stad Brugge komt met een nieuw Voetgangersplan dat voor een veilige en aangename wandelstad moet zorgen. “Te voet gaan is de meest fundamentele vorm van mobiliteit", zegt burgemeester Dirk De fauw. "Iedereen is voetganger: op weg naar school, van de parking naar de winkel, of tijdens een ontspannende wandeling. Daarom verdient de voetganger een duidelijke en sterke plaats in ons beleid.”

Vier stappen

De voorbije jaren investeerde Brugge al in schoolstraten, heraanleg van voetpaden en andere initiatieven die voetgangers ten goede komen. Toch blijft een gerichte versterking nodig. De beschikbare ruimte in het openbaar domein staat steeds meer onder druk. Veel voetpaden zijn historisch te smal, oneffen of ingenomen door obstakels. Bovendien zijn voetgangersnetwerken nog onvoldoende verankerd in de ruimtelijke planning.

Het plan omvat vier grote stappen, goed voor 31 concrete acties. Het zet in op de uitbouw van een aaneengesloten voetgangersnetwerk met directe en fijnmazige routes op maat van de voetganger. Daarnaast wordt gewerkt aan veilige en comfortabele voetpaden voor iedereen. Ook wil het plan een aangename wandelomgeving creëren, met ruimte voor groen, rust en ontmoeting, zodat te voet gaan aantrekkelijker wordt. Tot slot wordt te voet gaan gestimuleerd en zichtbaarder gemaakt via campagnes en acties die wandelen promoten.

International Charter for Walking

“Het bundelen van visie en acties in één voetgangersbeleid is een cruciale stap”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Te voet gaan is gezond, bevordert sociaal contact en maakt buurten aantrekkelijker. Met dit plan bouwen we aan een voetgangersvriendelijke stad waar iedereen zich veilig, comfortabel en vlot te voet kan verplaatsen.”

Als onderdeel van deze ambitie ondertekent Stad Brugge vandaag het ‘International Charter for Walking’. Met dit charter roept het internationale netwerk Walk21 steden en organisaties op om samen te werken aan gezonde, efficiënte en duurzame leefgemeenschappen waarin mensen bewust kiezen om te wandelen.