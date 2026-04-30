Dankzij de Vlaamse steun kunnen de stabiliteitsproblemen nu met spoed aangepakt worden en worden ook de noodzakelijke dak- en metselwerken uitgevoerd. “Het Belfort van Veurne is een van de uithangborden van het Verhaal van Vlaanderen”, zegt Weyts. “We gaan het dan ook niet laten inzakken. Laat ons dit werelderfgoed koesteren en bewaren voor de Vlamingen van vandaag en die van morgen”.

Naast de stabiliteitsproblemen wordt het belfort ook grondig gerestaureerd, met onder meer werken aan het dak en het metselwerk. De totale kostprijs werd geraamd op € 539.500, waarvan Vlaanderen via het Agentschap Onroerend Erfgoed 65% voor zijn rekening neemt. De overige kosten worden gedragen door de Stad Veurne.

Werelderfgoed

“Dit Belfort is terecht werelderfgoed en we moeten er dus goed voor zorgen”, zegt minister Ben Weyts. “We gaan niet wegkijken van de stabiliteitsproblemen. We maken met spoed de nodige middelen vrij om dit prachtige erfgoed te vrijwaren van verval. Zo kan iedereen op de Grote Markt van Veurne snel weer fier op dat van hier zijn”.

“Als je richting Veurne rijdt, zie je het Belfort al van ver boven alles uittorenen”, zegt schepen van Monumentenzorg en Patrimonium Elise Sticker. “Dat is Veurns erfgoed. Daar zorgen we voor. Dankzij Vlaamse steun kunnen we het stevig herstellen, zodat ook de volgende generaties hier fier naar blijven kijken”.