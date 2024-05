Een pasklare oplossing is er niet, en makkelijk wordt een terugkeer allerminst, denkt Lagae. "Net om uit de financiële hel van 1B te raken hebben de Vlaamse eigenaars vorige zomer een kapitaalsverhoging van 16 miljoen euro doorgevoerd, omdat men goed wist dat het heel belangrijk is om meteen die stap naar 1A te zetten. De media-aandacht in 1B is namelijk heel laag, waardoor het moeilijk is om mooi meerwaardes op transfers te kunnen realiseren omdat spelers minder in de kijker lopen."