Vossen verstopt zijn gezicht in z'n shirt, de tranen in de ogen. Nnadi blijft op de grond zitten, Willen staart voor zich uit, ook De Wolf zit in tranen op de bank. De ontgoocheling is immens bij Essevee.

Zulte Waregem had, in een opnieuw kansarme wedstrijd, wel de beste kansen. Vossen trapte in de eerste helft op de paal. Hij scoorde na de rust maar Ndour was van uit buitenspel vertrokken als aangever.

Lommel had opnieuw balbezit en sloeg toe in minuut 78 op een van de hoekschoppen die de thuisploeg versierde. Schoofs kon aan de eerste paal de 1-0 binnenkoppen. Essevee kwam de tegentreffer niet meer te boven.

En zo eindigt het seizoen anders dan de hoge verwachtingen die er waren bij het begin. Geen onmiddellijke terugkeer naar 1A, een langer verblijf in 1B. En vraagtekens bij komend seizoen.