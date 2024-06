De onderhoudswerken aan de spoorwegoverweg in de Esenweg zullen een week duren. Op vrijdag 14 juni gaat de overweg om 16 uur terug open. Op zaterdag 8 en zondag 9 juni is er geen treinverkeer mogelijk omdat de nieuwe fiets- en wandeltunnel dan onder de sporen wordt geplaatst.



Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer maken werk van de vernieuwing van de spooroverweg in de Esenweg. Er is een omleiding voorzien via de Eikhofstraat. Voetgangers kunnen wel door via de bestaande tunnel onder de spoorwegen en fietsers kunnen de Esenweg vermijden via de Tuinwijk.



Ook de bussen van De Lijn volgen een tijdelijke omleiding. Je kan de aangepaste dienstregeling vinden op de website of de app van De Lijn.