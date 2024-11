De vorige legislatuur was er al een actieplan om seksueel geweld in Vlaanderen te bestrijden. Maar Demir belooft nu een aanpassing van dat plan, met ook specifiek aandacht voor spiking. Ze gaat daarvoor overleggen met haar collega's, ook uit de federale regering. Zuhal Demir, Vlaams minister van justitie (N-VA): “Preventie zal daar een belangrijk onderdeel van uitmaken, zoals dat ook in het vorige plan was. Ik denk dat we spiking op zich apart gaan moeten behandelen. Ik zal ook met Horeca Vlaanderen spreken en kijken of we een soort sensibilisering kunnen doen, ook naar horeca-uitbaters toe.”